19.11.2019 11:50

Рисковый капитал из Китая заинтересовали перспективные сферы для инвестирования на ХТЗ

В составе делегации – представители вузов, медики, бизнесмены.



://city.kharkov.ua/

Кроме образовательной сферы и туризма, китайцев заинтересовали перспективные сферы для инвестирования, – сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на старшего советника «China Venture Capital Co», члена постоянной комиссии Национального народного конгресса Чжана Шаокина. Чжан Шаокин сообщил, что по возвращению на родину члены делегации начнут привлекать китайские компании для инвестирования в Харьков.

В составе делегации – представители Национального народного конгресса, Университета финансов и экономики Донгбея, муниципалитета провинции Шаньси, Тайюанского университета науки и техники, онкобольницы Китайской академии медицинских наук, компании «China Venture Capital Co».