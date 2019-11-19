19.11.2019 16:19

Школьников обучают правилам поведения с животными (ФОТО)

В Приюте для животных создали брошюру, в которой рассказывают детям, как правильно вести себя с домашними и бездомными животными.



//city.kharkov.ua

Также теме правильного обращения с четверолапыми было посвящено собрание, которое сотрудники приюта провели 18 ноября в общеобразовательной школе №79. В нем приняли участие инспекторы патрульной полиции, работающие по программе «Школьный полицейский», и учащиеся.

По словам сотрудников центра, целью мероприятия было оказать методическую помощь офицерам полиции в формировании у школьников навыков бесконфликтного поведения с домашними и бездомными животными. В ходе встречи школьникам и полицейским раздали новые тематические брошюры.