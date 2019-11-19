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19.11.2019  16:19   

Школьников обучают правилам поведения с животными (ФОТО)

В Приюте для животных создали брошюру, в которой рассказывают детям, как правильно вести себя с домашними и бездомными животными.


//city.kharkov.ua
Также теме правильного обращения с четверолапыми было посвящено собрание, которое сотрудники приюта провели 18 ноября в общеобразовательной школе №79. В нем приняли участие инспекторы патрульной полиции, работающие по программе «Школьный полицейский», и учащиеся.
 
По словам сотрудников центра, целью мероприятия было оказать методическую помощь офицерам полиции в формировании у школьников навыков бесконфликтного поведения с домашними и бездомными животными. В ходе встречи школьникам и полицейским раздали новые тематические брошюры.
 
 
 
Тэги:  школьники, животные, харьков
 
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