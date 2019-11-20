Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.
«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан с самоотверженным служением общественным интересам.
Желаю Вам упорства и вдохновения в Вашей ответственной работе. Пусть в Вашей жизни будет много радости и счастливых моментов!» - говорится в поздравлении городского головы.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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