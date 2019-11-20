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20.11.2019  09:45   

Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.


://city.kharkov.ua

«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан с самоотверженным служением общественным интересам. 

Желаю Вам упорства и вдохновения в Вашей ответственной работе. Пусть в Вашей жизни будет много радости и счастливых моментов!» - говорится в поздравлении городского головы. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный, гражданин, харьков, поздравления, кернес
 
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