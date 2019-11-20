20.11.2019 09:45

Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.



://city.kharkov.ua

«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан с самоотверженным служением общественным интересам.



Желаю Вам упорства и вдохновения в Вашей ответственной работе. Пусть в Вашей жизни будет много радости и счастливых моментов!» - говорится в поздравлении городского головы.