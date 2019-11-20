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20.11.2019  14:09   

Харьков вышел в финал конкурса «Молодежная столица Украина»

Наблюдательный совет Национального конкурса «Молодежная столица Украины» 19 ноября определил 10 городов-финалистов.


// city.kharkov.ua

Кроме Харькова, в финал вышли Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг, Николаев, Одесса, Тернополь, Умань, Хмельницкий и Черновцы.

По словам членов наблюдательного совета, в первом этапе конкурса приняли участие 48 городов Украины, которые продемонстрировали качественный рост по сравнению с предыдущими годами, динамику в своем развитии и новый уровень диалога молодежи и муниципалитетов.

«Мы благодарим руководство всех городов, которые проделали колоссальную работу в течение года. Мы ценим те лучшие практики в молодежной политике, которые становятся сегодня в Украине не исключением, а тенденцией», - подчеркнули в наблюдательном совете.

Напомним, финал конкурса состоится 10 декабря. Представители делегаций от городов-участников будут приводить аргументы, почему именно их город должен получить звание «Молодежная столица Украины-2020».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков, столица
 
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