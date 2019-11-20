20.11.2019 14:48

К эстафете памяти присоединились школьники Индустриального района (ФОТО)

Учащиеся учреждений образования Индустриального района присоединились к общегородской акции «Эстафета памяти», посвященной 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.



//city.kharkov.ua

По случаю принятия эстафеты в специализированной школе №119 прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, участники боевых действий и ветераны Второй мировой войны, учителя, школьники.

Замглавы района вручила коллективам школ №119, 113 и 88, которые принимают активное участие в работе школьных музеев истории и памяти, грамоты райадминистрации. Также грамотами Харьковской городской организации ветеранов Украины наградили учеников и учителей, которые ведут активную работу по укреплению связей с ветеранскими организациями. Кроме того, награды получили участники и победители конкурса вокально-хореографической постановки песни о мире «Мелодия мира».

Перед гостями праздника выступили ветераны и творческие коллективы района, а также артисты Центра детского и юношеского творчества «Исток».

В завершение мероприятия ветераны передали символы эстафеты - Альбом и Кубок - ученикам школы №119, которая начинает эту акцию.

В течение учебного года эстафету будут передавать от одного учебного учреждения к другому, и, таким образом, в ней примут участие все школьники района. Так, в рамках мероприятия в школах пройдут тематические конкурсы-выставки рисунков, стихов, сочинений, литературно-музыкальных композиций, а также встречи с ветеранами Второй мировой войны. Информация о всех мероприятиях будет внесена в альбом Индустриального района, который является символом эстафеты памяти.

Закончится акция 29 апреля 2020 года в школе №113.