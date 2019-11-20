20.11.2019 15:12

В Харькове проходит марафон, посвященный инклюзивному художественному образованию

Всеукраинский проект «Педагогический марафон развития инклюзивного начального художественного образования «ARTS FOR HEARTS» Одесса - Харьков - Львов - 2019» стартовал 20 ноября в Харькове.



// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в Доме культуры Основянского района. В семинаре-практикуме приняли участие ученые, педагоги, методисты, психологи и представители общественных организаций, представители художественных учебных заведений из Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областей.

Как сообщила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская, главная цель проекта - создать платформу длительного партнерства для развития инклюзивного образования в художественных школах Украины. Это позволит обмениваться опытом преподавателям, которые работают с особыми детьми. По ее словам, в Харькове насчитывается 25 школ эстетического воспитания, и в этих учреждениях созданы условия для гармоничного развития детей с особыми потребностями. Преподаватели разрабатывают авторские программы по их обучению, в том числе используя опыт зарубежных коллег. Харьковских педагогов активно приглашают в другие страны для участия в подобных тематических мероприятиях. Так, например, преподаватели Харьковской школы эстетического воспитания №5 уже на протяжении двух лет ездят в Польшу для обмена опытом.



«27 лет назад преподаватели Харьковской музыкальной школы №13 впервые в Украине открыли музыкальное отделение для детей с нарушениями зрения. Это важный опыт, поскольку на уровне государства пока отсутствуют программы инклюзивного эстетического образования. Каждый педагог, который берет на обучение ребенка с проблемами здоровья, одновременно обязан взять на себя и ответственность за самостоятельное написание такой программы. Директор Харьковской школы искусств №5 им. Дунаевского Оксана Кравчук была первой, кто инициировал проведение подобного марафона между городами Украины. Сегодня к нам пришли 60 педагогов из разных городов - и это большая победа!» - отметила Татьяна Мараховская.



В программе марафона - семинары-практикумы, педагогические чтения, дискуссионные сессии, мастер-классы, круглые столы, а также концерты с участием учащихся с особыми образовательными потребностями и экскурсии в специализированные школы и центры Харькова. Темы обсуждения: взаимодействие педагогов и родителей в системе инклюзивного образования; новые аспекты социально-культурного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; музыкальная терапия; психологические аспекты развития инклюзивной среды для всех участников образовательного процесса.



Также Татьяна Мараховская отметила, что Министерство образования Украины и Ассоциация школ эстетического воспитания проводят большую работу по развитию и внедрению методических практик инклюзивного образования.



«Политика в сфере эстетического воспитания сегодня направлена на вовлечение в образовательный процесс как можно большего количества детей с инвалидностью. Проведение таких марафонов чрезвычайно важно, и работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена», - подчеркнула заместитель директора департамента.



Организаторы проекта - Государственный научно-методический центр содержания культурно-художественного образования, Всеукраинская ассоциация учреждений художественного образования, Детская школа искусств №5 им. И. Дунаевского при поддержке Департамента культуры.