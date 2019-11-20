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20.11.2019  16:56   

Более 80% слобожанских мужчин проживают в городах а 52,1% новорожденных - мальчики

Региональные статистики подвели итоги к сравнительно молодому празднику - Дню мужчин и доказали, что Харьков обоснованно считают Городом женихов.


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19 ноября наиболее продвинутые харьковчане отметили со всем миром Международный день мужчин.

Это относительно молодой праздник отмечается с 1999 года, и сейчас, к празднованию присоединились более 60 стран мира.

На начало 2019 года, по оценке, численность мужчин Харьковской области составила 1232,6 тыс. человек (46,3% от общей численности населения), из них 80,3% проживали в городах, 19,7% - в сельской местности.

В течении прошлого года на Харьковщине родились 10 251 мальчик (52,1% от общего количества родившихся младенцев).

Из общего количества рожденных в области мальчиков, 80,3% родились в городах, 19,7% - в сельской местности.

В возрастной структуре мужчин удельный вес

  • ребят в возрасте 0-19 лет составляла 20,1%,
  • мужчин в возрасте 20-39 лет - 32,9%,
  • в возрасте 40-59 лет - 29,0%,
  • в возрасте 60 лет и старше - 18,0%.

На 1 000 харьковчан

  • в возрасте 0-19 лет в приходилось 942 женщины,
  • в возрасте 40-59 лет - 1143 женщины,
  • в возрасте 60 и старше - 1837 женщин.

Средний возраст мужчин 39,1 года (в сельской местности - 40,4 года в городских поселениях - 38,8 года).

Чаще всего харьковские мужчины женились

  • в возрасте 25-29 лет (30,4%).
  • в возрасте 30-34 года до брака вступили 19,7% мужчин,
  • в возрасте 20-24 года - 18,2%. Средний возраст жениха составил 33,3 года.

Из общего количества харьковчан, которые женились, большинство мужчин (71,8%) составляли брак впервые, разведенные - 26,8%, вдовцы - 1,4%.

В втором квартале 2019 среднемесячная номинальная заработная плата харьковчанина составляла 10 257 грн (на 28,2% больше, чем у женщин). 

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  статистика, мужчины, харьков, рождаемость
 
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