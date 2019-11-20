Более 80% слобожанских мужчин проживают в городах а 52,1% новорожденных - мальчики

Региональные статистики подвели итоги к сравнительно молодому празднику - Дню мужчин и доказали, что Харьков обоснованно считают Городом женихов.
19 ноября наиболее продвинутые харьковчане отметили со всем миром Международный день мужчин.
Это относительно молодой праздник отмечается с 1999 года, и сейчас, к празднованию присоединились более 60 стран мира.
На начало 2019 года, по оценке, численность мужчин Харьковской области составила 1232,6 тыс. человек (46,3% от общей численности населения), из них 80,3% проживали в городах, 19,7% - в сельской местности.
В течении прошлого года на Харьковщине родились 10 251 мальчик (52,1% от общего количества родившихся младенцев).
Из общего количества рожденных в области мальчиков, 80,3% родились в городах, 19,7% - в сельской местности.
В возрастной структуре мужчин удельный вес
На 1 000 харьковчан
Средний возраст мужчин 39,1 года (в сельской местности - 40,4 года в городских поселениях - 38,8 года).
Чаще всего харьковские мужчины женились
Из общего количества харьковчан, которые женились, большинство мужчин (71,8%) составляли брак впервые, разведенные - 26,8%, вдовцы - 1,4%.
В втором квартале 2019 среднемесячная номинальная заработная плата харьковчанина составляла 10 257 грн (на 28,2% больше, чем у женщин).
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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