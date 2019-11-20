20.11.2019 18:19

В литмузее презентуют книги о Голодоморе

Книги о Голодоморе в Украине презентуют 21 ноября в Харьковском литературном музее.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, мероприятие посвящено Дню памяти жертв голодоморов в Украине. В программе вечера - воспоминания писателей о Голодоморе 1932-1933 годов и презентация изданий Украинского института национальной памяти.

Харьковчанам представят такие книги:

- «По ту сторону себя. Социально-психологические и культурные последствия Голодомора и сталинских репрессий». Автор рассмотрела методы советской власти, выяснила их влияние на мировосприятие украинского общества, показала механизмы формирования советской идентичности, предложила пути решения психологических и социальных проблем на современном этапе.

- «Человечность в бесчеловечное время». Книга посвящена благотворителям, которые в 1932-1933 годах помогали выжить тем, кто голодал. В издании представлена ​​информация более чем о 180 людях времен Голодомора, фамилии и имена которых установлены по документальным данным и устным свидетельствам.

- «Репрессированые дневники. Голодомор 1932-1933 годов в Украине». Авторы книги - крестьянин, учительница, студент, партиец, которые делали свои заметки в надежде на то, что их прочитают тысячи людей.

- «Анастасия Лисивец. Скажи о счастливой жизни». В основе сборника - воспоминания о Голодоморе. Произведение писала в 1970-1980-е годы прошлого века сельская учительница «в стол», без надежд на прижизненное опубликование.

Во время презентации книги будут раздаваться бесплатно.