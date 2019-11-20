20.11.2019 19:31

Как будет защищен «умный город» (ФОТО)

Семинар «Цифровая безопасность «умного города» состоялся сегодня, 20 ноября, для работников Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель управляющего делами исполнительного комитета горосовета Сергей Захаревич, в последнее время в Харькове активно внедряются инновационные технологии, и вместе с цифровизацией всех сфер жизнедеятельности города появляются определенные угрозы.

«За последние годы в городе внедрено много цифровых технологий и программ для активной интеграциии Харькова в глобальное информационное пространство. Однако, вместе с преимуществами современного киберпространства, внедрение концепции «умного города» сопровождается киберугрозами относительно функционирования городских информационных ресурсов. Именно с целью их предотвращения, а также для повышения компетентности по этому вопросу сотрудников горсовета мы проводим этот семинар», - отметил Сергей Захаревич.

В ходе мероприятия профессор кафедры информационных технологий и кибербезопасности Национального университета внутренних дел Виталий Носов отметил, что за последние годы количество вредоносных программ в киберпространстве увеличилась в 70 раз. Поэтому первоначально на этапе проектирования «умного города» необходимо создать систему его защиты.

«Это не просто отдельные мероприятия, а постоянные процессы. Например, в Евросоюзе правоохранительные органы создали систему, или протокол, реагирования на кибератаки. Она является многосторонним процессом и включает семь стадий: раннее выявление, классификация угрозы, срочная координация реагирования, сообщения и раннее предупреждение, действия правоохранительных органов, расследование и закрытие этого протокола реагирования на чрезвычайное происшествие», - отметил Виталий Носов.

Он добавил, что создавать систему защиты «умного города» можно несколькими путями - либо законодательно, и в этом случае Кабинет министров своими подзаконными актами будет регулировать эту работу, или же по стандартам, рекомендациям и международным процедурам. Виталий Носов подчеркнул, что этот вопрос нужно решить в первую очередь.

Также, по словам профессора, необходимо создать отдельный орган, который будет контролировать эту работу - службу или подразделение информационной безопасности «умного города».