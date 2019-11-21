Почетный гражданин Харькова Михаил Борисюк отмечает юбилей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Героя Украины, Заслуженного машиностроителя Украины, генерал-лейтенанта Михаила Борисюка.
«Ваш жизненный и трудовой путь - достойный пример для молодежи. Ваша научная деятельность отмечена высокими государственными наградами. Под Вашим непосредственным руководством осуществлен прорыв украинского танкостроения на мировом рынке вооружений.
От всего сердца желаю Вам неугасающей жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и поддержки родных, друзей и коллег. Низкий Вам поклон за преданность своему делу, за все, что Вы сделали для будущих поколений», - говорится в поздравлении.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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