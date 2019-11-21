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21.11.2019  10:01   

Почетный гражданин Харькова Михаил Борисюк отмечает юбилей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Героя Украины, Заслуженного машиностроителя Украины, генерал-лейтенанта Михаила Борисюка.


://city.kharkov.ua

«Ваш жизненный и трудовой путь - достойный пример для молодежи. Ваша научная деятельность отмечена высокими государственными наградами. Под Вашим непосредственным руководством осуществлен прорыв украинского танкостроения на мировом рынке вооружений.

От всего сердца желаю Вам неугасающей жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и поддержки родных, друзей и коллег. Низкий Вам поклон за преданность своему делу, за все, что Вы сделали для будущих поколений», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравления, харьков, кернес, генерал, машиностроитель
 
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