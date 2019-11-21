Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения легенду авиации Михаила Карпеева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 21 ноября поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.
«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь - яркий пример честной работы на благо нашей страны. Вы всегда оставались верным присяге и офицерскому долгу. Ваши смелость и отвага вошли в историю и отмечены высокими государственными наградами.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего!» - говорится в поздравлении городского головы.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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