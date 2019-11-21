21.11.2019 10:45

Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения легенду авиации Михаила Карпеева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 21 ноября поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.



://city.kharkov.ua

«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь - яркий пример честной работы на благо нашей страны. Вы всегда оставались верным присяге и офицерскому долгу. Ваши смелость и отвага вошли в историю и отмечены высокими государственными наградами.



От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего!» - говорится в поздравлении городского головы.