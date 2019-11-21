Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения легенду авиации Михаила Карпеева
21.11.2019  10:45   

Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения легенду авиации Михаила Карпеева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 21 ноября поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.


://city.kharkov.ua

«От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь - яркий пример честной работы на благо нашей страны. Вы всегда оставались верным присяге и офицерскому долгу. Ваши смелость и отвага вошли в историю и отмечены высокими государственными наградами.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего!» - говорится в поздравлении городского головы. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравления, кернес, авиация, харьков
 
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