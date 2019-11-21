21.11.2019 15:25

В Харькове подсчитали количество легально работающих адвокатов (ИНФОГРАФИКА)

За 5 лет адвокатское сообщество пополнилась вдвое.



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Сейчас в Украине числится более 53 тыс. адвокатов, из которых более двух с половиной тысяч в Харькове.

Такие цифры озвучил заместитель Председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий , представляя на заседании РАУ аналитику по реестра, передает «ЗиБ» .

Как сообщили в НААУ, по состоянию на 8 ноября 2019 в рядах адвокатского сообщества находится 53 262 адвокатов. Этот показатель за 5 лет вырос вдвое. И тенденция к росту постоянно сохраняется.

На схеме стрелкой указано увеличение количества адвокатов за прошлый год.

Так, на конец 2018 года в электронную базу ЕРАУ свои данные внесли более 45 000 адвокатов. И только за 10 месяцев 2019 скамю адвокатского сообщества пополнили почти 8 000 человек.

Наибольший прирост адвокатов наблюдался в Киевской области, наименьший - в Черниговской. Стабильно одна треть адвокатской когорты есть женщины, две трети - мужчины.

В Харькове же такая тенденция не соблюдается: