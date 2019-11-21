В Харькове подсчитали количество легально работающих адвокатов (ИНФОГРАФИКА)

За 5 лет адвокатское сообщество пополнилась вдвое.
Сейчас в Украине числится более 53 тыс. адвокатов, из которых более двух с половиной тысяч в Харькове.
Такие цифры озвучил заместитель Председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий , представляя на заседании РАУ аналитику по реестра, передает «ЗиБ» .
Как сообщили в НААУ, по состоянию на 8 ноября 2019 в рядах адвокатского сообщества находится 53 262 адвокатов. Этот показатель за 5 лет вырос вдвое. И тенденция к росту постоянно сохраняется.
На схеме стрелкой указано увеличение количества адвокатов за прошлый год.
Так, на конец 2018 года в электронную базу ЕРАУ свои данные внесли более 45 000 адвокатов. И только за 10 месяцев 2019 скамю адвокатского сообщества пополнили почти 8 000 человек.
Наибольший прирост адвокатов наблюдался в Киевской области, наименьший - в Черниговской. Стабильно одна треть адвокатской когорты есть женщины, две трети - мужчины.
В Харькове же такая тенденция не соблюдается:
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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