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21.11.2019  15:25   

В Харькове подсчитали количество легально работающих адвокатов (ИНФОГРАФИКА)

За 5 лет адвокатское сообщество пополнилась вдвое.


// facebook

Сейчас в Украине числится более 53 тыс. адвокатов, из которых более двух с половиной тысяч в Харькове.

Такие цифры озвучил заместитель Председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий , представляя на заседании РАУ аналитику по реестра, передает «ЗиБ» .

Как сообщили в НААУ, по состоянию на 8 ноября 2019 в рядах адвокатского сообщества находится 53 262 адвокатов. Этот показатель за 5 лет вырос вдвое. И тенденция к росту постоянно сохраняется.

На схеме стрелкой указано увеличение количества адвокатов за прошлый год.

Так, на конец 2018 года в электронную базу ЕРАУ свои данные внесли более 45 000 адвокатов. И только за 10 месяцев 2019 скамю адвокатского сообщества пополнили почти 8 000 человек.

Наибольший прирост адвокатов наблюдался в Киевской области, наименьший - в Черниговской. Стабильно одна треть адвокатской когорты есть женщины, две трети - мужчины.

В Харькове же такая тенденция не соблюдается:

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  адвокаты, количество, харьков, подсчет
 
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