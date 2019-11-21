21.11.2019 16:26

Харьковские статистики опубликовали данные сколько в Первую столицу "понаехало" мигрантов

Массовый выезд харьковчан "на заработки" только частично компенсируется понаехавшими в регион мигрантами.



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На 1 октября 2019 в Харьковской области, по оценке, проживало 2663,1 тыс. человек.

В течение января-сентября 2019 (без учета временно выехавших на заработки за границу) численность населения области уменьшилась на 12465 человек.

Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 16 570 человек, одновременно зафиксирован миграционный прирост населения - 4105 человек.

По итогам прошлого года миграционный прирост сотавлял 4 534 человека.

В январе-сентябре 2019 в Харьковской области родилось 13 664 младенца, на 1 333 новорожденных (или на 8,9%) меньше, чем в январе-сентябре 2018

За тот же период было зарегистрировано 30 234 умерших, что на 844 человека (или на 2, 7%) меньше, чем за январь-сентябрь 2018.

Таким образом, уже который год подряд количество умерших более чем в два раза превышает количество новорожденных.