21.11.2019 17:41

Герой Советского Союза Михаил Карпеев отпраздновал день рождения

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев сегодня, 21 ноября, отметил 97-й день рождения.



//city.kharkov.ua

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Михаила Карпеева поздравили заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, а также представители Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба и общественной организации ветеранов Украины Индустриального района.

«Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба!» - сказала Елена Великанова имениннику.

Справка. Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Карпеев в ходе войны совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов и сотни немецких солдат.

Он принимал участие в боях за освобождение Харькова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в бою с немецким противником, в июне 1945 года Михаилу Карпееву было присвоено звание Героя Советского Союза.