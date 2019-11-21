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21.11.2019  17:41   

Герой Советского Союза Михаил Карпеев отпраздновал день рождения

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев сегодня, 21 ноября, отметил 97-й день рождения.


//city.kharkov.ua
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Михаила Карпеева поздравили заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, а также представители Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба и общественной организации ветеранов Украины Индустриального района.
 
«Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба!» - сказала Елена Великанова имениннику.
 
Справка. Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Карпеев в ходе войны совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов и сотни немецких солдат.
 
Он принимал участие в боях за освобождение Харькова. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в бою с немецким противником, в июне 1945 года Михаилу Карпееву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Тэги:  карпеев, день рождения, харьков, герой советского союза
 
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