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21.11.2019  17:51   

В отремонтированном зале прошел семейный спортивный праздник

Спортивные соревнования среди детских садов Северной Салтовки «Веселые старты» состоялись сегодня, 21 ноября, в детском саду №464.


//city.kharkov.ua
Мероприятие было организовано в новом спортивном зале, который отремонтировали за средства городского бюджета.
 
В соревнованиях приняли участие 5-6-летние воспитанники детских садов №136, 180 и 464 и их родители, которые продемонстрировали физические умения, ловкость и смекалку.
 
Участников соревнований поздравила начальник районного управления образования Татьяна Куценко, которая вручила командам подарки от председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой.  
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семейный праздник, детский сад, харьков
 
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