В отремонтированном зале прошел семейный спортивный праздник

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 ноября День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 ноября Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.