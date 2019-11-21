21.11.2019 18:29

Харьков выбрали для реализации проекта по развитию открытых данных

Харьков был отобран для участия в программе «Открытые данные для развития городов».



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 21 ноября, директор Департамента делопроизводства Александр Хохлов, программа направлена ​​на развитие открытых данных в городах Украины. Конкурс проводит общественная организация «Агентство журналистики данных» при содействии Фонда «Евразия» и Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины в рамках проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» (TAPAS).

В «Агентстве журналистики данных» сообщили, что конкурсная заявка от Харьковского городского совета была лучшей среди представленных на конкурс. Оценивалось понимание городским советом потребностей в развитии открытых данных, а также видение и готовность совершенствовать политику развития открытых данных в городе.

«В июне этого года к нам поступило обращение руководителя «Офиса реформ Харькова» Михаила Лазарева. Мы рассмотрели вопрос, подготовили свои предложения и приняли участие в конкурсе. Мне не стыдно говорить, что город всегда по делопроизводству, работе с обращениями граждан был лучшим. То, что нас отобрали для участия в проекте, еще раз подтверждает результаты нашей работы. Время не стоит на месте, принимаются новые законы, которые обязывают брать на себя новые функции. В этом проекте мы сможем почерпнуть много интересного и нового, чтобы реализовать требования, которые касаются открытых данных», - сообщил Александр Хохлов.

Проект предполагает совершенствование нормативной базы политики открытых данных, создание дорожной карты развития открытых данных и их аудит, создание реестра наборов открытых данных, создание структурного подразделения или должности в области управления данными и пр.

В рамках реализации проекта планируется подписание меморандума между Харьковским городским советом, Министерством цифровой трансформации Украины и Фондом «Евразия».

Сотрудники городского совета смогут повысить квалификацию по обнародованию и использованию открытых данных.

Справка. Программа «Открытые данные для развития городов» реализуется в течение трех лет. Пять областных центров стали участниками программы, еще четыре города присоединились в качестве партнеров. За это время им удалось обнародовать более полутора тысяч наборов данных и реализовать 12 проектов на основе открытых данных. В результате, участники программы приняли необходимую нормативную базу, провели аудит данных, повысили квалификацию ответственных лиц, установили партнерство с общественностью, медиа, бизнесом и присоединились к Международной хартии открытых данных. К концу 2019 года запланировано внедрение местных порталов открытых данных.