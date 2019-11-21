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21.11.2019  19:15   

Ветерана Второй мировой войны Михаила Бушкова поздравили с днем рождения

Житель Московского района, который принимал участие в боевых действиях Второй мировой войны, Михаил Бушков празднует сегодня, 21 ноября, 94-й день рождения.


//city.kharkov.ua
От имени руководства города ветерана поздравил первый заместитель председателя райадминистрации Вячеслав Зоценко. Он выразил имениннику благодарность за активную общественную деятельность, сотрудничество с районной властью в решении вопросов социальной защиты ветеранов войны и труда.
 
Михаил Бушков является почетным ветераном организации ветеранов Украины Московского района. Во время Второй мировой войны он принимал участие в освобождении Харькова, Киева, Белгорода и других городов Украины, России и Польши.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бушков, день рождения, харьков, ветеран
 
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