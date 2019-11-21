21.11.2019 19:15

Ветерана Второй мировой войны Михаила Бушкова поздравили с днем рождения

Житель Московского района, который принимал участие в боевых действиях Второй мировой войны, Михаил Бушков празднует сегодня, 21 ноября, 94-й день рождения.



//city.kharkov.ua

От имени руководства города ветерана поздравил первый заместитель председателя райадминистрации Вячеслав Зоценко. Он выразил имениннику благодарность за активную общественную деятельность, сотрудничество с районной властью в решении вопросов социальной защиты ветеранов войны и труда.

Михаил Бушков является почетным ветераном организации ветеранов Украины Московского района. Во время Второй мировой войны он принимал участие в освобождении Харькова, Киева, Белгорода и других городов Украины, России и Польши.