22.11.2019 11:25

В Харькове пройдут акции против насилия

Флешмобы «Разорви круг насилия» в рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия» пройдут 25 ноября во всех районах Харькова.



://city.kharkov.ua

По словам организаторов акции, основная идея флешмоба - обратить внимание граждан, что насилие обычно носит систематический характер, деформирует личность человека. Подавляющее большинство пострадавших от различных видов насилия даже не осознают себя таковыми. Если насилие появилось один раз, оно обязательно повторится, при этом дети , жертвы насилия, склонны во взрослом возрасте воспроизводить такую же модель поведения в своих семьях, подчеркивают организаторы.



В ходе флешмоба его участники будут вставать в круг, в центре которого размещен логотип в виде ладони, и затем символически его разрывать, призывая тем самым остановить насилие.



В Харькове флешмоб будет проходить одновременно в 9 районах по адресам: пр. Александровский, 162 (Индустриальный район), пр. Московский, 45 (Московский район), ул. Чернышевская, 55 (Киевский район), бул. Юрьева, 1 (Немышлянский район), ул. Академика Богомольца, 4 (Новобаварский район), выход из станции метро «Проспект Гагарина» (Основянский район) и станции метро «Спортивная» (Слободской район), ул. Волонтерская, 57 (Холодногорский район), пр. Науки, 17 (Шевченковский район).



Начало мероприятия - в 14:00.



Отметим, что акция посвящена Международному дню против насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября.



Организатор мероприятия в Харькове - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта. Техническую поддержку мероприятия осуществляют Представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) и Харьковский офис Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).



Справка. Каждая пятая женщина в Украине в течение года страдает от сексуального или физического насилия.