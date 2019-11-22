Эстафета памяти - в Киевском районе

Передача символов эстафеты памяти «Мы - потомки победителей!», приуроченной к 75-й годовщине освобождения Украины от нацистских захватчиков, состоялась сегодня, 22 ноября, в Харьковской общеобразовательной школе №5.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
влажн.:
давл.:
ветер: