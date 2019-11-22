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22.11.2019  19:24   

Эстафета памяти - в Киевском районе

Передача символов эстафеты памяти «Мы - потомки победителей!», приуроченной к 75-й годовщине освобождения Украины от нацистских захватчиков, состоялась сегодня, 22 ноября, в Харьковской общеобразовательной школе №5.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель Харьковской городской ветеранской организации Борис Котенко и председатель ветеранской организации Киевского района Виктор Сирык. Они передали символы эстафеты лидерам ученического самоуправления школы.
 
В ходе праздника школьники провели для гостей экскурсию по музею боевой славы «Память 69-й Армии» и выступили с концертными номерами.
 
Отметим, что в рамках эстафеты с ноября по май в каждом учреждении образования района будут проводиться тематические мероприятия, в ходе которых эти символы будут переходить от школы к школе как память о подвиге ветеранов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  эстафета памяти, киевский район, харьков
 
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