22.11.2019 19:24

Эстафета памяти - в Киевском районе

Передача символов эстафеты памяти «Мы - потомки победителей!», приуроченной к 75-й годовщине освобождения Украины от нацистских захватчиков, состоялась сегодня, 22 ноября, в Харьковской общеобразовательной школе №5.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Харьковской городской ветеранской организации Борис Котенко и председатель ветеранской организации Киевского района Виктор Сирык. Они передали символы эстафеты лидерам ученического самоуправления школы.

В ходе праздника школьники провели для гостей экскурсию по музею боевой славы «Память 69-й Армии» и выступили с концертными номерами.

Отметим, что в рамках эстафеты с ноября по май в каждом учреждении образования района будут проводиться тематические мероприятия, в ходе которых эти символы будут переходить от школы к школе как память о подвиге ветеранов.