В Харькове отметили День памяти жертв Голодомора

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, прошли 23 ноября в Харькове.
В возложении цветов на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора приняли участие заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев, представители руководства Харьковской области, духовенства, руководители предприятий и организаций города, общественность - всего около полутора тысяч человек.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили к мемориальному комплексу цветы и зажгли свечи.
Справка. День памяти жертв Голодомора - памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября. В этот день, в 16:00, ежегодно проходит общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти», когда украинцы чтут память умерших, зажигая свечу возле памятников жертвам голодомора или на подоконнике у себя дома.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
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