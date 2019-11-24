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24.11.2019  10:01   

В Харькове отметили День памяти жертв Голодомора

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, прошли 23 ноября в Харькове.


://city.kharkov.ua

В возложении цветов на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора приняли участие заместитель Харьковского городского головы Михаил  Фатеев, представители руководства Харьковской области, духовенства, руководители предприятий и организаций города, общественность - всего около полутора тысяч человек.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили к мемориальному комплексу цветы и зажгли свечи.

Справка. День памяти жертв Голодомора - памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября. В этот день, в 16:00, ежегодно проходит общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти», когда украинцы чтут память умерших, зажигая свечу возле памятников жертвам голодомора или на подоконнике у себя дома.

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  голодомор, харьков, память, жертва
 
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