24.11.2019 10:01

В Харькове отметили День памяти жертв Голодомора

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, прошли 23 ноября в Харькове.



://city.kharkov.ua

В возложении цветов на Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора приняли участие заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев, представители руководства Харьковской области, духовенства, руководители предприятий и организаций города, общественность - всего около полутора тысяч человек.



Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили к мемориальному комплексу цветы и зажгли свечи.



Справка. День памяти жертв Голодомора - памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября. В этот день, в 16:00, ежегодно проходит общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти», когда украинцы чтут память умерших, зажигая свечу возле памятников жертвам голодомора или на подоконнике у себя дома.