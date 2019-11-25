25.11.2019 15:51

Сотрудники харьковского зоопарка провели новый квест

Как белки с баклажанами соревновались



// facebook

«Кооператив «Белка», «Сиамские баклажаны», «Отряд 096», «Соленые огурцы», «Ведьмочки» – такие необычные названия ученики гимназии №6 придумали своим командам для участия в зоологическом квесте.

Квесты наряду с лекциями – важная часть образовательной работы Харьковского зоопарка.

Участников пяти команд традиционно ждали пять постов.

На этот раз школьникам необходимо было разобраться, кто где живет, где чьи детки, кто быстрее, кто лишний, и проявить способности скоростного запоминания.

Больше всего восторга дети проявляли, попав на пост «Где чьи детки?» Птенчики-фламинго, малыши-зайчата и многие другие детеныши вызывали искреннее умиление и удивление. Ведь все мы знаем, как выглядит, например, взрослый фламинго. Но не каждому известно, что птенцы фламинго совсем не розовые и в столь юном возрасте им еще далеко до грации.

Самым сложным оказался пост «Кто быстрее?». Зато теперь участники точно знают, что человек способен развивать скорость до 44 км/ч, лошадь – в два раза быстрее, а волк и заяц бегают с одинаковой скоростью, вот почему хищнику так сложно догнать добычу.

Победу в квесте одержала команда «Ведьмочки». Ее участницы получили наибольшее количество жетонов за правильные ответы. А за победу и за участие все школьники получили памятные призы от зоопарка. Но самое главное, что квест подарил детям положительные эмоции, позволил проявить командный дух и пополнить знания!