Сотрудники харьковского зоопарка провели новый квест

Как белки с баклажанами соревновались
«Кооператив «Белка», «Сиамские баклажаны», «Отряд 096», «Соленые огурцы», «Ведьмочки» – такие необычные названия ученики гимназии №6 придумали своим командам для участия в зоологическом квесте.
Квесты наряду с лекциями – важная часть образовательной работы Харьковского зоопарка.
Участников пяти команд традиционно ждали пять постов.
На этот раз школьникам необходимо было разобраться, кто где живет, где чьи детки, кто быстрее, кто лишний, и проявить способности скоростного запоминания.
Больше всего восторга дети проявляли, попав на пост «Где чьи детки?» Птенчики-фламинго, малыши-зайчата и многие другие детеныши вызывали искреннее умиление и удивление. Ведь все мы знаем, как выглядит, например, взрослый фламинго. Но не каждому известно, что птенцы фламинго совсем не розовые и в столь юном возрасте им еще далеко до грации.
Самым сложным оказался пост «Кто быстрее?». Зато теперь участники точно знают, что человек способен развивать скорость до 44 км/ч, лошадь – в два раза быстрее, а волк и заяц бегают с одинаковой скоростью, вот почему хищнику так сложно догнать добычу.
Победу в квесте одержала команда «Ведьмочки». Ее участницы получили наибольшее количество жетонов за правильные ответы. А за победу и за участие все школьники получили памятные призы от зоопарка. Но самое главное, что квест подарил детям положительные эмоции, позволил проявить командный дух и пополнить знания!
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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