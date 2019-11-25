25.11.2019 18:01

В Харькове прошел флешмоб против насилия

Флешмоб «Разорви круг насилия» в рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия» состоялся сегодня, 25 ноября, возле Администрации Шевченковского района.



// city.kharkov.ua

В акции приняли участие студенты, жители города и школьники. Как рассказала председатель ученического самоуправления Шевченковского района Анастасия Сервилова, сейчас проблема насилия очень актуальна среди ее сверстников, поэтому она призвала к участию во флешмобе учащихся разных школ района.

«Сегодня многие дети и взрослые сталкиваются с насилием в семьях. Это может негативно сказаться на их дальнейшей жизни, поэтому надо противодействовать таким явлениям. Мы этой акцией призываем прекратить любой вид насилия», - отметила Анастасия Сервилова.



В ходе флешмоба участники с оранжевыми бумажными ладошками в руках образовали круг, а затем разорвали его со словами: «Разорви круг насилия!». По словам соорганизатора акции, регионального координатора фонда ООН в сфере народонаселения в Харьковской области Сергея Вологодского, основная идея флешмоба - привлечь внимание людей к этой проблеме, поскольку подавляющее большинство пострадавших от различных видов насилия даже не осознает себя таковым.



«Не стоит молчать, необходимо говорить о проблеме насилия как пострадавшим, так и всему обществу. Ведь в большинстве случаев эта проблема является скрытой, в первую очередь, в силу ментальности наших граждан, из-за их неуверенности и боязни рассказать другим о том, что они стали жертвой насилия. Наша акция как раз и призывает признать такую проблему», - отметил Сергей Вологодский.



Он добавил, что ежегодно количество случаев насилия в украинских семьях понемногу растет: в 2017 году в полиции было зафиксировано 110 тыс. подобных фактов, в 2018-м - уже 150 тыс. «Это также говорит о том, что растет и количество обращений за помощью, а значит, подобные акции действуют», - подчеркнул представитель фонда ООН.



Одновременно такие флешмобы прошли сегодня во всех районах Харькова.



Отметим, что акция посвящена Международному дню против насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября. Организатор мероприятия в Харькове - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта. Техническую поддержку акции оказывают Представительство Фонда ООН в сфере народонаселения в Украине (UNFPA) и Харьковский офис Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).



Справка. Каждая пятая женщина в Украине в течение года страдает от сексуального или физического насилия. По мнению специалистов, если насилие проявилось один раз, то оно обязательно повторится еще, при этом дети, жертвы насилия, склонны во взрослом возрасте воспроизводить такую же модель поведения в своих семьях.