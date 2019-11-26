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26.11.2019  09:01   

У заключенных Харькова – свадебный бум (ФОТО)

22 ноября в Диканевской исправительной колонии (№12) в торжественной обстановке состоялась регистрация трех браков.


// Facebook

Родственники заключенных, присутствовавшие на мероприятии, поздравили молодоженов. После чего новым супругами было предоставлено подарочное свидание, где они могли отпраздновать этот значительный день своей жизни.

Руководство колонии считает, что брак станет весомым аргументом в ресоциализации осужденных и поможет им быстрее приспособиться к общественной жизни в будущем.

Всего в течение 2019 году в этой колонии зарегистрировано 14 браков, отметили в учреждении.


 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, свадьба, диканевская, харьков
 
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