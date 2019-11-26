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26.11.2019  09:36   

Харьковчанам расскажут об искусствоведе, описавшем старые дома нашего города

27 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Стефан Таранушенко - рыцарь Культуры».


// cultura.kh.ua

В лекции речь пойдет о выдающемся искусствоведе, музейщике С.А. Таранушенко (1889-1976), о его трудах, написанных в харьковский период жизни. Это и работы о старых дома Харькова, и монография о Покровском соборе, и очерки о В. Кричевском и Г. Нарбуте.

Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков – научным редактором полного собрания трудов классика искусствоведения: Таранушенко С.А. Научное наследие. Харьковский период. Исследования 1918-1932 гг .

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Тэги:  лекция, харьков
 
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