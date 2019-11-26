26.11.2019 14:21

В Шевченковском районе открыли площадку для выгула собак

На ул. Шекспира 8а открыли площадку для выгула и дрессировки собак - уже 44-ю в городе Харькове.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», площадка дает возможность владельцам собак свободно выгуливать своих питомцев и заниматься с ними на специальных снарядах.



В центре напомнили, что при поддержке Харьковского областного кинологического центра служебного собаководства на этих площадках периодически проводятся бесплатные консультации кинологов. Дату и время их проведения можно уточнить по телефонам, размещенным на информационных стендах площадок.



Всего до конца года в Харькове будет установлено 45 площадок для выгула и дрессировки собак.