В Шевченковском районе открыли площадку для выгула собак

На ул. Шекспира 8а открыли площадку для выгула и дрессировки собак - уже 44-ю в городе Харькове.
Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», площадка дает возможность владельцам собак свободно выгуливать своих питомцев и заниматься с ними на специальных снарядах.
В центре напомнили, что при поддержке Харьковского областного кинологического центра служебного собаководства на этих площадках периодически проводятся бесплатные консультации кинологов. Дату и время их проведения можно уточнить по телефонам, размещенным на информационных стендах площадок.
Всего до конца года в Харькове будет установлено 45 площадок для выгула и дрессировки собак.
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