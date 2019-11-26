26.11.2019 19:12

В Харькове в рамках бюджета участия исполняют детские мечты (ФОТО)

Телевизионный проект «Мечтай и действуй», героям которого помогают исполнить заветную мечту, реализуется в Харькове в рамках бюджета участия.



//city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 26 ноября, заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан, проект направлен на укрепление института семьи, а также призван вдохновить детей на достижение своих целей.

«Это телевизионный детский проект, в рамках которого будут рассказаны истории тех детей, которые имеют взрослые амбициозные планы и стремятся реализовать себя - не просто мечтают, а идут к своей цели и уже прикладывают к этому усилия», - отметила Алина Помазан.

По ее словам, для реализации проекта в Харькове провели кастинг, на который подали заявки более 60 детей. Всего было отобрано шесть самых интересных героев с необычными увлечениями.

Автор инициативы, режиссер Анастасия Свобода отметила, что несмотря на то, что идея проекта не нова, ей все же захотелось не просто показать интересные хобби харьковских детей, но и помочь осуществить их мечты.

«Нашей задачей было найти уникальных детей, которые увлекаются взрослыми видами деятельности или, например, сами зарабатывают деньги, и как-то их поощрить. У нашего сегодняшнего героя нетипичное увлечение - метро. Он читает книги о том, как зарождалось и развивалось харьковское метро, и чем оно отличается в разных городах. При этом он очень современный мальчик», - отметила режиссер проекта.

Егор Авраменко - 11-летний харьковский школьник, который действительно имеет нетипичное хобби - увлекается работой КП «Харьковский метрополитен». Он уже изучил историю предприятия, знает, когда была открыта первая станция, и всю актуальную информацию о строительстве новых.

«Я с детства любил ездить в метро, и это переросло в такое увлечение. Я знаю, что есть в метрополитене такая традиция: каждую построенную станцию открывают символическим ключем, который служит своеобразным трофеем. И уже есть в метрополитене коллекция таких ключей», - рассказал Егор.

Сегодня для школьника провели экскурсию по музею КП «Харьковский метрополитен», а также при содействии руководства предприятия осуществили его заветную мечту - проехаться в кабине машиниста метро.

«Я хочу работать программистом, чтобы все мои увлечения превратить в компьютерные игры. Я уже разрабатываю одну из них, посвященную метро - симулятор метрополитена. По сюжету, игрок в качестве машиниста будет ездить по станциям метро, при этом это может быть метрополитен не только харьковский, но и любого города в мире», - отметил школьник.

Алина Помазан также отметила, что, кроме мечты Егора Авраменко, уже исполнено заветное желание еще одного героя проекта, который мечтал сыграть в футбол с игроком ФК «Шахтер». По ее словам, до конца года будут реализованы мечты всех участников проекта «Мечтай и действуй». Интересные истории юных харьковчан можно будет посмотреть на видеосервисе «YouТube».