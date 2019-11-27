27.11.2019 10:44

Под горсоветом – пикет по 400 гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Участников акции набирали на одном из телеграм-каналов за обещание оплаты.



// Facebook

400 гривен за два часа «работы» – такое объявление пару дней назад появилось в сетевых чатах. Массовку набирали для пикета под стенами горсовета против строительства дороги через рынок Барабашово.



Фото переписки с работодателями и видео телефонных переговоров опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Активисты иногда такие активисты!!!», – прокомментировал происходящее Сидоренко.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на сегодня подана заявка о проведениеи акции под стенами горсовета с 9.00 от профсоюза частных предпринимателей



