Главная Новости Общество Под горсоветом – пикет по 400 гривен (ВИДЕО, ФОТО)
27.11.2019  10:44   

Под горсоветом – пикет по 400 гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Участников акции набирали на одном из телеграм-каналов за обещание оплаты.


// Facebook

400 гривен за два часа «работы» – такое объявление пару дней назад появилось в сетевых чатах. Массовку набирали для пикета под стенами горсовета против строительства дороги через рынок Барабашово.

Фото переписки с работодателями и видео телефонных переговоров опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Активисты иногда такие активисты!!!», – прокомментировал происходящее Сидоренко.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на сегодня подана заявка о проведениеи акции под стенами горсовета с 9.00 от профсоюза частных предпринимателей


 

Тэги:  митинг, сессия, горсовет, харьков
 
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