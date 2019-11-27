Под горсоветом – пикет по 400 гривен (ВИДЕО, ФОТО)

Участников акции набирали на одном из телеграм-каналов за обещание оплаты.
400 гривен за два часа «работы» – такое объявление пару дней назад появилось в сетевых чатах. Массовку набирали для пикета под стенами горсовета против строительства дороги через рынок Барабашово.
Фото переписки с работодателями и видео телефонных переговоров опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
«Активисты иногда такие активисты!!!», – прокомментировал происходящее Сидоренко.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на сегодня подана заявка о проведениеи акции под стенами горсовета с 9.00 от профсоюза частных предпринимателей
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: