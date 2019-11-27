27.11.2019 14:41

Инновации и онлайн-сервисы охватят все сферы жизнедеятельности

Новые сервисы, призванные сделать жизнь комфортнее и безопаснее, внедрят в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, в городе планируют развивать центры предоставления административных услуг через внедрение онлайн-сервисов, Портал электронных сервисов, а также персональный кабинет харьковчанина. Его планируют совместить с кабинетом, представленным Министерством цифровой трансформации в рамках программы «Государство в смартфоне». Также ведется работа по программе «Cashless», чтобы харьковчанам было комфортнее оплачивать различные услуги.

Олег Дробот сообщил, что цифровая трансформация предполагает внедрение инноваций и онлайн-сервисов во все сферы жизнедеятельности города - здравоохранение, образование, инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство и пр. Глобальная задача - разработать IT-стратегию города, над которой работают в рамках общей Стратегии развития города до 2030 года.

«Пришло время построить структуру, которая систематизирует и сделает это направление более стратегическим. У нас очень сильная основа. Городской голова Геннадий Кернес много лет уделяет большое внимание автоматизации процессов во всех сферах жизнедеятельности. У нас самая развитая сеть связи, объединяющая все муниципальные учреждения качественным интернетом. Это позволяет строить автоматические системы, внедрять видеонаблюдение и двигаться вперед в построении безопасного города. Поэтому создание новой структуры - это следующий логический шаг, который сделан мэром и его командой», - сказал Олег Дробот.

Напомним, что сегодня на сессии Харьковского горсовета было принято решение переименовать Департамент развития телекоммуникационных технологий и связи в Департамент цифровой трансформации, а Департамент регистрации и цифрового развития - в Департамент регистрации. Сам же Олег Дробот был назначен заместителем городского головы.