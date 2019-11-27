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27.11.2019  15:32   

О первых женщинах-фотографах расскажут на лекции в Харькове

28 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится первая лекция из цикла «Женщина у истоков фотографии». Лектор – Юлия Харина.


// cultura.kh.ua

Принято считать, что первые шаги в истории фотографии были сделаны мужчинами. Однако среди фотографов-пионеров было немало женщин, которым ни общественная критика, ни социальное положение, ни тяжелая аппаратура не помешали добиться успеха.

Посетив лекцию «Женщина у истоков фотографии. Часть 1 », Вы узнаете о первых фотографов среди женщин, об их творческом пути, и их вклад в развитие фотографии.

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
 

Тэги:  лекция, харьков
 
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