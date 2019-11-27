О первых женщинах-фотографах расскажут на лекции в Харькове

28 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится первая лекция из цикла «Женщина у истоков фотографии». Лектор – Юлия Харина.
Принято считать, что первые шаги в истории фотографии были сделаны мужчинами. Однако среди фотографов-пионеров было немало женщин, которым ни общественная критика, ни социальное положение, ни тяжелая аппаратура не помешали добиться успеха.
Посетив лекцию «Женщина у истоков фотографии. Часть 1 », Вы узнаете о первых фотографов среди женщин, об их творческом пути, и их вклад в развитие фотографии.
Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: