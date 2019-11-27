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27.11.2019  16:19   

Агентство «Moody's» подтвердило рейтинг Харькова

Рейтинговое агентство «Moody's Public Sector Europes» изменило прогноз со стабильного на позитивный и подтвердило рейтинг эмитента города Харькова на уровне Caa1.


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Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, также «Moody's» подтвердило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Харькова на уровне Сaa1. Изменение прогноза и подтверждение рейтингов следуют за аналогичным действием в отношении рейтинга облигаций правительства Украины Caa1 22 ноября 2019 года. 
 
Подтверждение рейтинга отражает прочные финансовые результаты города и совершенствование управления бюджетом, о чем свидетельствует его высокая способность к самофинансированию.                   
 
«Moody's» также отмечает, что рейтинг Харькова Caa1 поддерживается низким уровнем долга, достаточной ликвидностью и учитывает важную роль города в национальной экономике Украины как второго по величине в стране. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  moody's, рейтинг, харьков
 
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