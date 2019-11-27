Агентство «Moody's» подтвердило рейтинг Харькова

Рейтинговое агентство «Moody's Public Sector Europes» изменило прогноз со стабильного на позитивный и подтвердило рейтинг эмитента города Харькова на уровне Caa1.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: