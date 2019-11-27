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27.11.2019  19:57   

В Основянском районе разъяснили актуальные вопросы в сфере соцзащиты

Встреча жителей Основянского района со специалистами соцсферы, посвященная вопросам предоставления социальных льгот, состоялась 26 ноября в гимназии №34.


//city.kharkov.ua
В ней приняли участие заместитель председателя Администрации Основянского района Ирина Корнева, руководство управления труда и социальной защиты населения, территориального центра предоставления социальных услуг, представители Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и жители района.
 
В ходе встречи обсуждались вопросы о порядке предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилищных субсидий, социальных услуг и перерасчета пенсий. Отдельное внимание было уделено проблемам социальной и правовой защиты ветеранов и детей войны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  соцзащита, харьков
 
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