28.11.2019 15:33

Молодежный совет подвел итоги работы за четыре года

Последняя сессия Молодежного совета при Харьковском городском голове II созыва состоялась сегодня, 28 ноября, в сессионном зале горсовета.



// city.kharkov.ua

В ходе заседания члены Молодежного совета презентовали лучшие проекты, реализованные в этом году, а также подвели итоги работы за две каденции. Среди масштабных инициатив - ежегодная ярмарка вакансий «Dream Job», проект «DJ Stream» (выступления украинских музыкантов, транслируемые в прямом эфире из популярных мест Харькова), создание информационного ресурса «Kharkiv Eco Сity» в «Facebook» и «Instagram», участие в организации «Конгресса инициатив Восточной Европы» в Люблине (Польша), проведение молодежного форума «Что я здесь забыл?» и пр. Большинство проектов было реализовано за внебюджетные средства.

С достижениями команду Молодежного совета поздравил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



«Вы вместе за это время реализовали сотни интересных и важных проектов для харьковчан, и не только для молодежи, но и для многих, кто в них нуждался, в частности, для людей с ограниченными возможностями, и сделали все на высоком уровне. Нам очень приятно, что мы работаем вместе. Ваш путь только начинается, а вы уже так много сделали для развития нашего города», - отметил вице-мэр и вручил самым активным членам Молодежного совета Благодарности городского головы и грамоты Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.



Председатель Молодежного совета Михаил Лазарев подчеркнул, что свои первые проекты его команда реализовала четыре года назад, а уже сегодня она является неотъемлемой частью Харьковского городского совета, принимая участие в важных стратегических проектах по развитию города.



«Шаг за шагом мы строили свою историю. Сначала наши проекты были локальными, но со временем превратились в постоянное взаимодействие с профильными департаментами горсовета. Например, это создание учреждения «Офис реформ Харькова», совместная работа в сфере цифровой трансформации города, бюджет участия и прочее. И я хочу, чтобы все понимали, что именно Молодежный совет является большим импульсом для развития города, а молодежь Харькова вовлечена в стратегические процессы управления городом», - сказал Михаил Лазарев.



Справка. Молодежный совет - консультативно-совещательный орган Харьковского городского головы, который был создан в декабре 2015 года и в настоящее время насчитывает 156 членов. Сегодня при организации создано 12 комиссий, которые занимаются подготовкой проектов в различных сферах жизнедеятельности города, а также административный департамент. Молодежный совет взаимодействует с семью молодежными советами в Украине, двумя - в Польше и двумя - в Германии, благодаря чему активно реализует международную политику.



За четыре года работы совета заявку на вступление в организацию подали более 1300 человек из 70 различных организаций, студенческих и ученических самоуправлений.