28.11.2019 16:00

Геннадий Кернес: Ребята из Молодежного совета запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты

Городской голова поздравил членов Харьковского молодежного совета с 4-1й годовщиной организации.



// Facebook

Поздравление мэр Харькова опубликовал на своей странице в Facebook



«4 года Харьковскому молодежному совету. Искренне поздравляю Михаил Лазарев (Lazariev Mikhaylo) и всю его заряженную команду!



Решение сделать Совет при городском голове оправдывает себя на все сто, ведь ребята запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты: общественный бюджет, мобильные школы и лектории, обучение харьковчан экологическим и другим навыкам, пропаганда спорта. Новое поколение острее чувствует жизнь, плюс – знает языки и современные коммуникации.



Харьков прошел много этапов истории, сегодняшний вектор очевиден - образовательный и сервисный центр с креативной средой и высоким качеством жизни. Уверен, Совет сформирует настоящий кадровый резерв как для власти, так и для бизнеса.



Как говорят, «харьковчанин – даже не тот, кто здесь родился, а тот, кто приехал сюда учиться» – написал Геннадий Кернес.