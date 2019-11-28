Геннадий Кернес: Ребята из Молодежного совета запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты

Городской голова поздравил членов Харьковского молодежного совета с 4-1й годовщиной организации.
Поздравление мэр Харькова опубликовал на своей странице в Facebook
«4 года Харьковскому молодежному совету. Искренне поздравляю Михаил Лазарев (Lazariev Mikhaylo) и всю его заряженную команду!
Решение сделать Совет при городском голове оправдывает себя на все сто, ведь ребята запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты: общественный бюджет, мобильные школы и лектории, обучение харьковчан экологическим и другим навыкам, пропаганда спорта. Новое поколение острее чувствует жизнь, плюс – знает языки и современные коммуникации.
Харьков прошел много этапов истории, сегодняшний вектор очевиден - образовательный и сервисный центр с креативной средой и высоким качеством жизни. Уверен, Совет сформирует настоящий кадровый резерв как для власти, так и для бизнеса.
Как говорят, «харьковчанин – даже не тот, кто здесь родился, а тот, кто приехал сюда учиться» – написал Геннадий Кернес.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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