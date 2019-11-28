Главная Новости Общество Геннадий Кернес: Ребята из Молодежного совета запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты
28.11.2019  16:00   

Геннадий Кернес: Ребята из Молодежного совета запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты

Городской голова поздравил членов Харьковского молодежного совета с 4-1й годовщиной организации.


// Facebook

Поздравление мэр Харькова опубликовал на своей странице в Facebook

«4 года Харьковскому молодежному совету. Искренне поздравляю Михаил Лазарев (Lazariev Mikhaylo) и всю его заряженную команду!

Решение сделать Совет при городском голове оправдывает себя на все сто, ведь ребята запустили реальный «лифт идей» из студенческой среды в кабинеты: общественный бюджет, мобильные школы и лектории, обучение харьковчан экологическим и другим навыкам, пропаганда спорта. Новое поколение острее чувствует жизнь, плюс – знает языки и современные коммуникации.

Харьков прошел много этапов истории, сегодняшний вектор очевиден - образовательный и сервисный центр с креативной средой и высоким качеством жизни. Уверен, Совет сформирует настоящий кадровый резерв как для власти, так и для бизнеса.

Как говорят, «харьковчанин – даже не тот, кто здесь родился, а тот, кто приехал сюда учиться» – написал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, молодежный совет, поздравление, харьков
 
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