Главная Новости Общество Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове
29.11.2019  14:05   

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.


// Facebook

2 деккабря в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).

Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии представит Слободской объединенный районный военный комиссариат.

Источник:   Областной центр занятости
 Тэги:  контракт, центр занятости, вакансия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.11 Общество Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове 27.09 Общество Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове 07.08 Общество Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове
 
 

Видео

Участников проекта Kharkiv Fashion 2019 наградили дипломами горсовета
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 