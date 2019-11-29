Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.
2 деккабря в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представит Слободской объединенный районный военный комиссариат.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: