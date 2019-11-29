29.11.2019 13:19

В Харькове презентуют образовательный проект для детей льготных категорий

Презентация проекта «Развитие детей - залог успешной страны» пройдет 2 декабря в «Социальном доме» благотворительного фонда «Благо» (ул. Большая Панасовская, 7).



//city.kharkov.ua

Проект реализован в рамках программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова на 2018-2021 годы». Его цель - обеспечить равные возможности для всестороннего развития детей, организовать для них безопасный и полезный досуг, раскрыть их творческий потенциал и улучшить психологическое состояние. В проекте приняли участие более ста детей, для которых работали спортивная секция (фитнес-тренировки), студии «Территория творчества», «Социальная журналистика» и «Досуг с ребенком», фотошкола «Art social foto», кружок песочной анимации, проводились занятия по английскому языку. С детьми работали социальные работники фонда «Благо» и привлеченные специалисты.

Начало презентации проекта - в 16:00.

Отметим, что социальный проект «Развитие детей - залог успешной страны» реализовывался с августа. Исполнители - управление труда и социальных вопросов в сотрудничестве с Центром для детей «Генерация UA» на базе «Социального дома» БФ «Благо».