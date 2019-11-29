29.11.2019 13:24

Харьковский ягуар пережидает ремонт в Карпатах

Харьковский зоопарк разместил на своей странице проникновенный материал, посвященный питомцу, отметив новый праздник.



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29 ноября, мир отмечает Международный день ягуара. Праздник учредили в прошлом году, чтобы привлечь внимание к уязвимому положению этого хищника, единственного представителя рода пантер на территории Северной и Южной Америки. Ягуар — третий по размеру в мире (после льва и тигра) и самый крупный в Новом свете представитель семейства кошачьих. Ягуар был распространен во всех субтропических и тропических регионах Южной и Центральной Америке и на юге Северной Америки. Дремучие тропические леса, в меньшей мере - густые приречные заросли кустарников служат ему прибежищем. Добыча ягуара – олени, пекари, капибары, также он хорошо ловит рыбу, кайманов и водяных черепах, панцирь которых разгрызает мощными зубами.

На значительной части своего ареала этот вид почти или полностью истреблён. Сыграли роль вторжение людей в естественные местообитания ягуаров, промысел ради ценной шкуры, а также отстрел скотоводами, опасавшимися за безопасность своих стад.

Ягуар внесён в международную Красную книгу и во многих странах охраняется. В наши дни стало ясно, что сохранить ягуара означает сохранить природу Латинской Америки! Ведь владения ягуара охватывают сотни квадратных километров сельвы, на которых живут сотни оленей, пекари, кайманов, тысячи капибар, агути, черепах и других животных. Сохранение среды обитания ягуара равноценно сохранению потрясающего биоразнообразия уникальной природы тропиков Америки!

В Харьковском зоопарке ягуары появились в 1925 году благодаря стараниям тогдашнего заведующего зоосадом Н.П. Эвальда. Из Гамбурга в Харьков животные приехали в компании страусов, львов и тигров. До недавнего времени в коллекции зоопарка был представлен черный ягуар, который на время реконструкции обрел новое место жительства в зоопарке «Лимпопо» (г. Дрогобыч, Львовская область).

«После реконструкции в коллекции Харьковского зоопарка появятся амурские леопарды — одна из редчайших кошек на Земле. В природе амурских леопардов и амурских тигров осталось очень мало. Поэтому зоопарки разработали программу по их сохранению и разведению в неволе. В Харьковском зоопарке самым редким представителем является амурский тигр. Наша пара входит в международную программу по разведению этого вида. В природе их осталось около тысячи особей», — сообщил заведующий зоологическим отделом зоопарка..

Дальневосточный, или амурский, леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда: по состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось около 80 особей. В XX веке вид был внесен в ряд охранных документов. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.