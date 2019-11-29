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29.11.2019  16:56   

Качановские сиделицы под пристальным присмотром делились кусочками счастья (ФОТО)

28 ноября 2019 в рамках реализации проектов NORLAU, согласно совместного плана сотрудничества между Слободским райотделом филиала ГУ «Центр пробации» в Харьковской области и ГУ «Качановская исправительная колония (54)» проведена плановая встреча с участниками проекта.


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Пребывание в местах лишения свободы часто негативно влияет на жизнь человека и оставляет большой отпечаток на психологическом состоянии осужденных.

Поэтому одним из необходимых мер является поддержка психологического здоровья и оказания своевременной домогы женщинам, которые в ней нуждаются.

Во время визита психолог Слободского районного отдела Валерия Коркач провела для женщин психологический тренинг, который позволил осужденным вспомнить то время и события, когда они чувствовали себя счастливыми.

Женщины с большой радостью и восторгом приняли участие в мероприятии и поделились своим приятным впечатлением друг с другом.

Такие меры позволяют человеку, потерявшему веру в будущее, снова почувствовать себя счастливым и увидеть, что окружающим не безразлично на нее.

В конце встречи психолог отдела отметила, что очень важно не чувствовать себя одиноким и знать, что есть люди, которые готовы тебя поддержать в любое время.

Источник:   Пробация Украины
 Тэги:  психолог, ювенальная, харьков, качановская
 
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