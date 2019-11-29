Качановские сиделицы под пристальным присмотром делились кусочками счастья (ФОТО)

28 ноября 2019 в рамках реализации проектов NORLAU, согласно совместного плана сотрудничества между Слободским райотделом филиала ГУ «Центр пробации» в Харьковской области и ГУ «Качановская исправительная колония (54)» проведена плановая встреча с участниками проекта.
Пребывание в местах лишения свободы часто негативно влияет на жизнь человека и оставляет большой отпечаток на психологическом состоянии осужденных.
Поэтому одним из необходимых мер является поддержка психологического здоровья и оказания своевременной домогы женщинам, которые в ней нуждаются.
Во время визита психолог Слободского районного отдела Валерия Коркач провела для женщин психологический тренинг, который позволил осужденным вспомнить то время и события, когда они чувствовали себя счастливыми.
Женщины с большой радостью и восторгом приняли участие в мероприятии и поделились своим приятным впечатлением друг с другом.
Такие меры позволяют человеку, потерявшему веру в будущее, снова почувствовать себя счастливым и увидеть, что окружающим не безразлично на нее.
В конце встречи психолог отдела отметила, что очень важно не чувствовать себя одиноким и знать, что есть люди, которые готовы тебя поддержать в любое время.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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