В Харькове пройдет форум неформального образования

Форум неформального образования «Kharkiv Edu forum 2019» состоится 8 декабря в «Unit City» (ул. Академика Павлова, 271).
В нем примут участие эксперты и практики в сфере неформального образования, старшеклассники, студенты и работодатели.
В рамках форума будет презентовано исследование «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ популярных в мире навыков 21 века, потребностей современной молодежи и подростков, а также запрос на рынке труда относительно необходимых компетенций и их обсуждение с ведущими специалистами в сфере образования и молодежной политики.
В ходе мероприятия пройдут дискуссионная панель для родителей и учителей «Строим личность ХХI века» и тренинг для HR-специалистов и представителей сферы неформального образования.
Форум состоится в рамках реализации бюджета участия. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь.
Организаторы мероприятия – Кластер неформального образования, ОО «ЛИНК» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
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