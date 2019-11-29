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29.11.2019  17:57   

Харьков и Киев идут «ноздря в ноздрю» в рейтинге самого работящего населения

Милованов назвал топ-5 лидеров с высоким уровнем официальной занятости.


// facebook

"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - добавил министр.

То есть, в отличие от Киева Харьков и Слобожанщина лидируют по легальной занятости как в городской, так и сельской местности.

"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинском работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А" серый "рынок труда - выведет из тени", - подчеркнул Милованов.

ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет

в городской местности:

  • 62,6% - Киев 
  • 61,8% - Харьков,
  • 60,5% - Черкассы,
  • 60% - города Днепропетровской и Закарпатской областях.

в сельской местности:

  • 68,7% - Луганская,
  • 63,4% - Сумская,
  • 63,3% - Черновицкая,
  • 62% - Херсонская,
  • 59,8% - Харьковская.

Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%. Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство.

Источник:   Тимофей Милованов
 Тэги:  занятость, население, харьков, министр
 
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