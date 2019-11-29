Харьков и Киев идут «ноздря в ноздрю» в рейтинге самого работящего населения

Милованов назвал топ-5 лидеров с высоким уровнем официальной занятости.
"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - добавил министр.
То есть, в отличие от Киева Харьков и Слобожанщина лидируют по легальной занятости как в городской, так и сельской местности.
"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинском работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А" серый "рынок труда - выведет из тени", - подчеркнул Милованов.
ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет
в городской местности:
в сельской местности:
Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%. Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: