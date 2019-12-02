Главная Новости Общество В Центре занятости провели тренинги для людей с инвалидностью
02.12.2019  13:14   

В Центре занятости провели тренинги для людей с инвалидностью

Тренинги и мастер-классы для людей с ограниченными возможностями состоялись с 25 по 29 ноября в Харьковском городском центре занятости.


://city.kharkov.ua/

Мероприятия прошли на базе инклюзивного коворкинга «Доступная занятость», который был открыт в октябре в городском центре занятости. Это рабочее пространство полностью адаптировано для нужд людей с инвалидностью.

Так, к Международному дню людей с инвалидностью в центре было проведено два мастер-класса, четыре тренинга и четыре семинара, а также 34 консультации. За это время коворкинг посетило около 100 человек с инвалидностью.

Как отметили в Харьковском областном центре занятости, профессиональной подготовке и трудоустройству людей с ограниченными возможностями уделяется особое внимание. С начала года при содействии службы занятости работу получили 616 человек с инвалидностью. От работодателей регулярно поступает информация о наличии рабочих мест и вакантных должностей, на которые могут быть трудоустроены люди с инвалидностью.  С начала года насчитывалось около 6 тыс. вакансий. По состоянию на 1 декабря актуальными остаются более 1,4 тыс. вакансий, из них 95% - в Харькове. 

В случае отсутствия подходящей работы люди с ограниченными возможностями привлекаются к участию в общественных и других временных работах. В течение января-ноября 2019 года в таких мероприятиях были задействованы 310 человек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  занятость, инвалиды. центр, харьков, рабочие места
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Общество Харьков и Киев идут «ноздря в ноздрю» в рейтинге самого работящего населения 25.10 Медицина Медицинская реформа в действии - харьковчане все чаще остаются "на больничном" 26.09 Общество Каждый третий харьковчанин безработный (домохозяин)
 
 

Видео

На Харківщині знов підірвали банкомат. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 