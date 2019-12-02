02.12.2019 13:14

В Центре занятости провели тренинги для людей с инвалидностью

Тренинги и мастер-классы для людей с ограниченными возможностями состоялись с 25 по 29 ноября в Харьковском городском центре занятости.



://city.kharkov.ua/

Мероприятия прошли на базе инклюзивного коворкинга «Доступная занятость», который был открыт в октябре в городском центре занятости. Это рабочее пространство полностью адаптировано для нужд людей с инвалидностью.



Так, к Международному дню людей с инвалидностью в центре было проведено два мастер-класса, четыре тренинга и четыре семинара, а также 34 консультации. За это время коворкинг посетило около 100 человек с инвалидностью.



Как отметили в Харьковском областном центре занятости, профессиональной подготовке и трудоустройству людей с ограниченными возможностями уделяется особое внимание. С начала года при содействии службы занятости работу получили 616 человек с инвалидностью. От работодателей регулярно поступает информация о наличии рабочих мест и вакантных должностей, на которые могут быть трудоустроены люди с инвалидностью. С начала года насчитывалось около 6 тыс. вакансий. По состоянию на 1 декабря актуальными остаются более 1,4 тыс. вакансий, из них 95% - в Харькове.

В случае отсутствия подходящей работы люди с ограниченными возможностями привлекаются к участию в общественных и других временных работах. В течение января-ноября 2019 года в таких мероприятиях были задействованы 310 человек.