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02.12.2019  15:03   

О неизвестном Репине расскажут харьковчанам

4 декабря в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится 23-я лекция из цикла по искусствоведению «Репин - неизвестный художник» доктора искусствоведения Александра Шило.


// cultura.kh.ua

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора А. В. Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода И. Е. Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества. Будут рассмотрены малоизученные, а порой и вовсе не изучены страницы творчества великого художника.

Вход на лекуию свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  лекция, харьков
 
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