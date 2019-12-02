В Основянском районе отметили Международный день людей с инвалидностью

Мероприятие по случаю Международного дня людей с инвалидностью прошло во Дворце культуры Основянского района.
В нем приняли участие более 150 представителей районных общественных организаций людей с инвалидностью и ветеранов.
За активную общественную деятельность, весомый вклад в решение проблем социальной защиты граждан глава Администрации Основянского района Анна Головчанская вручила грамоты райадминистрации членам общества инвалидов «Левада» и совета общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа». Она поблагодарила их за работу, мужество, безграничное жизнелюбие и веру в завтрашний день.
После церемонии награждения прошел концерт, который подготовили творческие коллективы района.
Справка. Международный день людей с инвалидностью ежегодно отмечают 3 декабря с целью защиты прав людей с ограниченными возможностями во всех сферах общественной жизни, а также привлечениz внимания широкой общественности к проблемам лиц с инвалидностью.
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