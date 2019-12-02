Главная Новости Общество Харьковский городской голова приоткрыл интригу на новогодние праздники (ФОТО)
02.12.2019  15:45   

Харьковский городской голова приоткрыл интригу на новогодние праздники (ФОТО)

На своей странице в социальной сети Геннадий Кернес разместил фото монтажа световых фигур и пообещал сюрпризы горожанам и гостям Харькова.


://facebook.com/gennadykernes/

«Начинаем украшать город к долгожданным Рождественским и новогодним праздникам.

Обещаю - будет много сюрпризов, много того, чего в Харькове еще не было!», - говорится в ообщении

 

Источник:   facebook.com/gennadykernes/
 Тэги:  кернес, праздник, украшение, город, харьков
 
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