Харьковский городской голова приоткрыл интригу на новогодние праздники (ФОТО)

На своей странице в социальной сети Геннадий Кернес разместил фото монтажа световых фигур и пообещал сюрпризы горожанам и гостям Харькова.
«Начинаем украшать город к долгожданным Рождественским и новогодним праздникам.
Обещаю - будет много сюрпризов, много того, чего в Харькове еще не было!», - говорится в ообщении
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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