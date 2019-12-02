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02.12.2019  19:26   

В Харькове детский симфонический оркестр сыграет мировые шедевры

Детский симфонический оркестр «Kharkiv Music Fest» 3 декабря вместе с камерным оркестром «Nova Sinfonietta» исполнит произведения мировой классической музыки.


://city.kharkov.ua/

В Харьковской областной филармонии состоится концерт «Beethoven & Co», который станет финалом проекта в рамках бюджета участия - «Классика для молодежи». Цель проекта - популяризация классической музыки. 

В программе будут звучать музыкальные шедевры Людвига ван Бетховена, Никколо Паганини, Сергея Прокофьева, Иоганна Штрауса и др.

Начало концерта – в 17:00.

Место проведения: Харьковская областная филармония, Органный зал (ул. Рымарская, 21).

Отметим, проект «Классика для молодежи» является частью образовательной программы Международного фестиваля «Kharkiv Music Fest», который состоится в Харькове с 28 марта по 12 апреля 2020 года. Площадками для лекций-концертов фестиваля станут шесть школ Харькова, а именно: № 128, 144, 51, 169, учебно-воспитательный комплекс «Старт-школа» и гимназия «Очаг». Также к проекту присоединились пять вузов: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», Харьковский национальный медицинский университет, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца и Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

«Пути развития музыкального искусства во многом зависят от того, насколько хорошо информированной, заинтересованной и требовательной будет молодая аудитория, которая посетит филармонические залы и оперные театры через несколько лет, - отметила куратор проекта Полина Кордовская. - Задачей нашего проекта было предоставить молодежи возможность почувствовать, что мир классической музыки может быть близким, понятным и не менее увлекательным, чем голливудские блокбастеры».

Проект реализуется Общественной организацией «Вместе» при содействии Управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  оркестр, детский, харьков, симфонический
 
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