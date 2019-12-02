За январь-ноябрь в бюджет Харькова поступило 14,6 миллиарда гривен доходов

За 11 месяцев 2019 года в бюджет города Харькова поступило 14 млрд 572 млн грн.
Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, собственных доходов поступило 10 млрд 223 млн грн, межбюджетных трансфертов – 4 млрд 348 млн грн.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем собственных доходов бюджета увеличился в 1,2 раза, или на 1 млрд 642 млн грн.
При этом возросли поступления:
- налога на доходы физических лиц (5 млрд 411 млн грн), единого налога (2 млрд грн) и налога на недвижимое имущество (249 млн грн) - в 1,2 раза;
- платы за землю (1 млрд 316 млн грн) - в 1,3 раза;
- доходов от продажи земли (136 млн грн) - в 1,4 раза.
Также бюджет города Харькова пополнили акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, в сумме 505 млн грн, плата за предоставление других административных услуг - 66,5 млн грн, арендная плата за пользование коммунальным имуществом - 57,6 млн грн, налог на прибыль коммунальных предприятий - 40,6 млн грн и собственные поступления бюджетных учреждений - 241,8 млн грн.
За январь-ноябрь текущего года в бюджет города получены субвенции:
- образовательная – 1 млрд 255 млн грн;
- медицинская - 1 млрд грн;
- на выплату помощи семьям с детьми – 1 млрд 165 млн грн;
- на предоставление льгот и субсидий населению - 624 млн грн;
- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий - 48,1 млн грн;
- на приобретение жилья отдельным категориям граждан - 25,9 млн грн;
- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования по программе «Новая украинская школа» - 19,9 млн грн;
- на капремонт сквера возле ст. м. «Защитников Украины» с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции - 11,7 млн грн;
- на приобретение ангиографического оборудования - 11,5 млн грн;
- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 10,1 млн грн;
- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц в городе Харькове - 5 млн грн.
- на реконструкцию участка II Орджоникидзевского коллектора - 3,9 млн грн.
Кроме того, поступили дотации:
- на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения - 125 млн грн;
- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 32 млн грн.
Расходы бюджета города Харькова за отчетный период составили 14 млрд 423,4 млн грн, при этом основными направлениями расходования бюджетных средств являются:
- финансирование социально-культурной сферы - 7 млрд 488 млн грн (51,9% от общего объема расходов);
- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 3 млрд 708 млн грн (25,7%);
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 725,2 млн грн (5%).
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