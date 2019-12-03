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03.12.2019  08:36   

В Индустриальном районе отметили День людей с ограниченными возможностями

Мероприятие к Международному дню людей с ограниченными возможностями состоялось 2 декабря в Индустриальном районе Харькова.


// city.kharkov.ua

Мероприятие организовано по инициативе администрации района и ее председателя Ольги Вельможной.

Самым активным представителям районных общественных организаций людей с инвалидностью были вручены Благодарности районной администрации и подарки от депутатов областного и городского советов.

Ольга Вельможная пожелала присутствующим крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и бодрости духа: «Доброта человека - в его взгляде, мягких глазах, искренней улыбке. А еще - в хорошем приветливом слове. Иногда нам так не хватает его! Цените каждый день и каждое мгновение вашей жизни. Живите так, чтобы уста улыбались, а душа пела».

После церемонии награждения прошел концерт, который подготовили творческие коллективы района.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мероприятие, харьков
 
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