03.12.2019 08:51

В Харькове пройдет четвертьфинал молодежной лиги КВН

Четвертьфинал XX юбилейного сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоится 5 декабря.



// city.kharkov.ua

Выступлени команд пройдут во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/2).

В игре примут участие команды из Харькова и других городов Украины, которые сыграют конкурс «Визитная карточка с видеорекламой».



Начало мероприятия – в 18:00.



Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.