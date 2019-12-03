В Харькове пройдет четвертьфинал молодежной лиги КВН

Четвертьфинал XX юбилейного сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоится 5 декабря.
Выступлени команд пройдут во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/2).
В игре примут участие команды из Харькова и других городов Украины, которые сыграют конкурс «Визитная карточка с видеорекламой».
Начало мероприятия – в 18:00.
Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
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