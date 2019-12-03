Зоотерапия от зоопарка для маленьких харьковчан (ФОТО, ВИДЕО)

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.
Именно этот год стал окончанием Десятилетия инвалидов ООН (1983—1992). Главное целью этого дня является продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания мировой общественности к проблемам инвалидов.
В современном мире очень остро стоят проблемы реабилитации и лечения инвалидов. Всё чаще мир прибегает к зоотерапии для лечения достаточно сложных заболеваний, таких как ДЦП, аутизм и др.
Ещё во времена Гиппократа было известно, что животные благоприятно влияют на душевное и физическое состояние человека.
Отдельные виды зоотерапии именуются по названиям животных, участвующих в лечебном процессе. Выделяют иппотерапию – лечение при помощи лошадей, фелинотерапию, где в роли «врачей» выступают кошки, дельфинотерапию, а так же канистерапию – лечение с помощью собак.
В принципе, при умелом подходе, все животные могут положительно влиять на здоровье и душевное состояние человека.
Ведь даже наблюдение за животными в их естественной среде обитания без прямого контакта с ними подарит ощутимую пользу для здоровья и заряд положительных эмоций.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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