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03.12.2019  13:45   

Зоотерапия от зоопарка для маленьких харьковчан (ФОТО, ВИДЕО)

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.


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Именно этот год стал окончанием Десятилетия инвалидов ООН (1983—1992).  Главное целью этого дня является продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания мировой общественности к проблемам инвалидов.

В современном мире очень остро стоят проблемы реабилитации и лечения инвалидов. Всё чаще мир прибегает к зоотерапии для лечения достаточно сложных заболеваний, таких как ДЦП, аутизм и др. 

Ещё во времена Гиппократа было известно, что животные благоприятно влияют на душевное и физическое состояние человека.

Отдельные виды зоотерапии именуются по названиям животных, участвующих в лечебном процессе. Выделяют иппотерапию – лечение при помощи лошадей, фелинотерапию, где в роли «врачей» выступают кошки, дельфинотерапию, а так же канистерапию – лечение с помощью собак.

 

 

В принципе, при умелом подходе, все животные могут положительно влиять на здоровье и душевное состояние человека.  

Ведь даже наблюдение за животными в их естественной среде обитания без прямого контакта с ними подарит ощутимую пользу для здоровья и заряд положительных эмоций.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, терапия, животные
 
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