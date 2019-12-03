03.12.2019 19:45

В Харькове будут повышать цифровую грамотность населения

Презентация программы развития цифровой грамотности среди украинцев состоялась сегодня, 3 декабря, в Музее программного обеспечения и компьютеров НТУ «ХПИ».



://city.kharkov.ua/

Подробностями проекта с представителями коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» и Молодежного совета при Харьковском городском голове поделилась заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.



По ее словам, Министерство цифровой трансформации ставит перед собой амбициозную цель - научить за три года цифровой грамотности 6 млн украинцев. Для этого запускается единый проект, который делится на две части.



«Первая - это национальная образовательная онлайн-платформа, где будет множество бесплатных курсов, ориентированных на разные целевые аудитории, - учителей, врачей, родителей, людей старшего возраста и т. д. Непосредственно перед своим курсом им придется пройти общий курс, где будут рассматриваться такие базовые элементы, как поиск информации, почтовые клиенты, социальные сети, создание цифрового контента, онлайн-безопасность, решение мелких проблем. Вторая часть проекта - это создание оффлайн-хабов и партнерской сети, куда любой украинец, у которого нет доступа к интернету или просто нужна помощь в этих вопросах, может прийти и прослушать необходимый курс. Эта партнерская сеть сейчас выстраивается», - сообщила Валерия Ионан.



По ее словам, сеть начнет работу уже 21 января 2020 года, и в ней пока будут доступны три курса - базовый, для учителей и для родителей (интернет-безопасность для детей), а потом в течение года появится около 20 курсов.



Говоря о потенциальных точках сотрудничества с городами, в частности, с Харьковом, Валерия Ионан отметила, что речь идет, прежде всего, о создании этой партнерской сети. Заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот подтвердил, что город готов оказать всю необходимую помощь в реализации этого проекта. По его словам, в Харьковском горсовете создадут команду, которая будет работать с Минцифрой и другими командами, которые уже обучают цифровой грамотности в Харькове.



«Цифровая трансформация - это доступ харьковчан к качественным цифровым сервисам и услугам. Но для этого необходимо сделать так, чтобы харьковчане умели пользоваться этими сервисами. Поэтому наша задача - обеспечить развитие цифровой грамотности, улучшить эти навыки и умения у харьковчан. Мы поддержим проект министерства: на базе библиотек, центров предоставления административных услуг и других учреждений всем желающим будет предоставлена возможность получить базовые навыки и пройти необходимый курс», - подчеркнул Олег Дробот.