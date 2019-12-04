04.12.2019 13:43

Харьковская программа урбан-культур стала одной из лучших в Украине

Программа развития уличных культур Харькова заняла третье место на всеукраинском конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления 2019».



://city.kharkov.ua/

Конкурс проведен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины при поддержке Совета Европы для распространения лучших практик органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития.



Награждение победителей состоялось сегодня, 4 декабря, в Министерстве регионального развития. Диплом по теме «Развитие, основанное на особенностях регионов и громад» за практику «Платформа развития молодежных урбанкультур и уличных видов спорта «Street Culture» вручили директору Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексею Чубарову.



По его словам, Харьков подал на конкурс городскую Программу развития уличных культур как единственный подобный проект в Украине. Представитель конкурсной комиссии от Европейского Союза приехал в город, детально изучил программу, оценил результаты ее работы, и по итогам Харьков вышел в финал конкурса.

Алексей Чубаров отметил, что программа урбан-культур работает в городе четыре года и объединила 18 направлений.

«Была создана общественная организация, которая собрала все направления. Они занимаются не только спортом, но и образованием, развитием креативного мышления среди молодежи, без которого тяжело конкурировать в современном мире. Молодых людей побуждают отрываться от улицы, заниматься спортом, какой им нравится - воркаутом, брейкдансом и т.д. Эти пять лет были нелегкими, каждый новый проект, идея давались нелегко. Всегда сложно ломать стереотипы, но с командой, верой в результат и ежедневным трудом нет ничего невозможного», - сказал директор департамента.

Напомним, что в Харькове ежегодно проводятся фестиваль и форум уличных культур, турниры по уличному футболу, баскетболу, воркауту, паркур-фестиваль и пр. В этом году в Молодежном парке был открыт городской урбан-парк.



С более подробной информацией о конкурсе лучших практик местного самоуправления можно ознакомиться здесь.