Харьковская программа урбан-культур стала одной из лучших в Украине

Программа развития уличных культур Харькова заняла третье место на всеукраинском конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления 2019».
Конкурс проведен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины при поддержке Совета Европы для распространения лучших практик органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития.
Награждение победителей состоялось сегодня, 4 декабря, в Министерстве регионального развития. Диплом по теме «Развитие, основанное на особенностях регионов и громад» за практику «Платформа развития молодежных урбанкультур и уличных видов спорта «Street Culture» вручили директору Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексею Чубарову.
По его словам, Харьков подал на конкурс городскую Программу развития уличных культур как единственный подобный проект в Украине. Представитель конкурсной комиссии от Европейского Союза приехал в город, детально изучил программу, оценил результаты ее работы, и по итогам Харьков вышел в финал конкурса.
Алексей Чубаров отметил, что программа урбан-культур работает в городе четыре года и объединила 18 направлений.
«Была создана общественная организация, которая собрала все направления. Они занимаются не только спортом, но и образованием, развитием креативного мышления среди молодежи, без которого тяжело конкурировать в современном мире. Молодых людей побуждают отрываться от улицы, заниматься спортом, какой им нравится - воркаутом, брейкдансом и т.д. Эти пять лет были нелегкими, каждый новый проект, идея давались нелегко. Всегда сложно ломать стереотипы, но с командой, верой в результат и ежедневным трудом нет ничего невозможного», - сказал директор департамента.
Напомним, что в Харькове ежегодно проводятся фестиваль и форум уличных культур, турниры по уличному футболу, баскетболу, воркауту, паркур-фестиваль и пр. В этом году в Молодежном парке был открыт городской урбан-парк.
С более подробной информацией о конкурсе лучших практик местного самоуправления можно ознакомиться здесь.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: